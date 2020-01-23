Gebze'de yol yapım çalışmaları sürüyor işleri - Son Dakika

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Gebze'de yol yapım çalışmaları sürüyor işleri
6 saat önce
Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 10:41 Kaynak: İHA
Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.
Kocaeli Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçenin dört bir yanında ihtiyaç görülen alanlarda çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, belirlenen program dahilinde bakım, onarım ve imalat çalışmalarına devam ediyor. Ekipler son olarak Marmara Nakliyeciler Terminali ve çevre sokaklarında kaldırım, refüj çalışmalarını yaparken, Yenikent Mahallesi 2424 Sokak'ta yol yapım çalışmasına da devam ediyor. - KOCAELİ
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