Gebze'de yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 17 yaralı (AKTÜEL) - Son Dakika

Gebze'de yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 17 yaralı (AKTÜEL)

Gebze'de yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 17 yaralı KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, TEM Otoyolu'nda çalışmadan dolayı yolun daraldığı yerde bariyere çarpan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

Gebze'de yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 17 yaralı
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, TEM Otoyolu'nda çalışmadan dolayı yolun daraldığı yerde bariyere çarpan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.
Kaza saat 21.15 sıralarında, TEM Otoyolu Gebze Tembelova mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Ahmet Beyhan idaresindeki 34 FA 0269 plakalı yolcu otobüsü, yol çalışması nedeniyle yolun 1 şeridinin daraldığı yerde, iddiaya göre ışıklı uyarı levhası olmaması sebebiyle beton bariyeri göremeyerek çarptı. Çarpmanın etkisiyle lastiği patlayarak devrilen otobüs yaklaşık 70 metre sürüklendi.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, otobüs içerisinde sıkışan yaralıları araçtan çıkardı. Yaralanan 17 yolcu, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza sırasında otobüsten yola fırlayan muavin Cengiz Kadirhan Kıyak(19) olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza nedeniyle Ankara yönü trafiğe kapandı. İstanbul yönünde ise sürücülerin kaza yerini izlemesi sebebiyle trafik yoğunluğu oluştu. Kazada ölen muavinin cenazesi morga kaldırıldı. Devrilen otobüsün vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılması sonrasında yolda temizlik çalışması yapıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yaklaşık 2 saat sonra yol ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 01:47 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gebze'de yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 17 yaralı (AKTÜEL) - Son Dakika

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