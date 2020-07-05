Gebze'de yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 17 yaralı (4)- Yeniden - Son Dakika

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza saat 21.15 sıralarında, TEM Otoyolu Gebze Tembelova mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Ahmet Beyhan yönetimindeki 34 FA 0269 plakalı yolcu otobüsü, yol çalışması nedeniyle yolun 1 şeridinin daraldığı yerde, iddiaya göre ışıklı uyarı levhası olmaması sebebiyle beton bariyeri göremeyerek çarptı. Çarpmanın etkisiyle lastiği patlayarak devrilen otobüs yaklaşık 70 metre sürüklendi.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, TEM Otoyolu 'nda çalışmadan dolayı yolun daraldığı yerde bariyere çarpan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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