Gebze'de zabıta ekiplerinden gürültü kirliliği denetimi

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gürültü kirliliğine neden olan seyyar satıcılara karşı denetimlerini sürdürüyor.



Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde denetimlerine devam ediyor. Ekipler denetimleri kapsamında ilçe genelinde huzuru sağlamak amacıyla cadde ve sokaklarda anons cihazları, hoparlör tarzı aletlerle satış yaparak çevreyi rahatsız eden seyyar satıcılara göz açtırmıyor. Ekipler tarafından tespit edilen seyyar satıcılara cezai işlem yapılıyor. - KOCAELİ