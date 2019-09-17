Son Dakika Haberleri: Gebze'de zabıta ekiplerinden gürültü kirliliği denetimi
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Gebze'de zabıta ekiplerinden gürültü kirliliği denetimi

57 dakika önce

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gürültü kirliliğine neden olan seyyar satıcılara karşı denetimlerini sürdürüyor.

Gebze'de zabıta ekiplerinden gürültü kirliliği denetimi, System.String[]

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gürültü kirliliğine neden olan seyyar satıcılara karşı denetimlerini sürdürüyor.


Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde denetimlerine devam ediyor. Ekipler denetimleri kapsamında ilçe genelinde huzuru sağlamak amacıyla cadde ve sokaklarda anons cihazları, hoparlör tarzı aletlerle satış yaparak çevreyi rahatsız eden seyyar satıcılara göz açtırmıyor. Ekipler tarafından tespit edilen seyyar satıcılara cezai işlem yapılıyor. - KOCAELİ

Zabıta Müdürlüğü, Gebze Belediyesi, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 04:08 Kaynak: İHA
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