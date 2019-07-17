Gebze'de zabıtadan tabela denetimi
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KOCAELİ (İHA) – Gebze'de tabela denetimine çıkan zabıta ekiplerince kurallara uymayan iş yerlerine uyarılar yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 11:38 Kaynak: İHA
KOCAELİ (İHA) – Gebze
'de tabela denetimine çıkan zabıta ekiplerince kurallara uymayan iş yerlerine uyarılar yapıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Reklam, İlan ve Tanıtım Yönetmeliği gereğince iş yerleri tabelalarında yabancı dil kullanıldığı oranda ve boyutta Türkçe yazının da kullanılması zorunlu tutuluyor. Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü
ekipleri tespit ettikleri yönetmeliğe uygun olmayan tabelalar konusunda iş yerlerine tabelalarını yönetmeliğe uygun hale getirmeleri konusunda süre verdi. Verilen süre zarfında iş yerlerindeki tabelaların yönetmeliğe uygun hale getirildiği tespit edildi. Tespit çalışmalarının devam edeceğini açıklayan yetkililer, reklam tabelalarının Türkçe karakterlerle yazdırmayan veya kaldırmayan iş yeri yetkilileri hakkında yasal işlem yapılacağını söylediler. - KOCAELİ
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