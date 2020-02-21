Gebze'de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.



Kaza, Gebze ilçesi Barış Mahallesi D-100 karayolu Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte hızla ilerleyen M.K. idaresindeki 41 NT 034 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıktı. Savrulan otomobil önce S.K. idaresindeki 34 BPT 312 plakalı otomobile, daha sonra M.A. idaresindeki 41 MA 0230 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet yola devrilirken, savrulan araçlardan biri de C.K. kontrolündeki 34 CIN 435 plakalı otomobile çarptı. Kazanın şiddetiyle 4 araçta büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, araçlarda bulunan 4 kişi de yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücü M.A.'yı çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar C.K., kamyonet sürücüsü M.A., otomobil sürücüsü M.K. ve yanındaki M.A., ambulanslarla Farabi ve Fatih Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kazaya karışan araçlar nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların çekici ile yoldan kaldırılması sonrasında trafik normale döndü. Görgü tanıklarının otomobillerden birinin makas atması sonucu meydana geldiğini iddia ettiği kaza hakkında polis inceleme başlattı. - KOCAELİ