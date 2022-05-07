Gebze'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Gebze'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

07.05.2022 16:19
Gebze'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 2 motosiklet ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 1 kişi tedavi altına alındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 2 motosiklet ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 1 kişi tedavi altına alındı.

D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyreden E.Ç'nin kullandığı 41 AHL 620 plakalı motosiklet, M.T idaresindeki 41 AGC 323 plakalı motosiklet ve C.G. yönetimindeki 19 TT 943 plakalı otomobil İstasyon Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

Kazada çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüleri yere savruldu.

Kazada yaralanan sürücülerden E.Ç, sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza nedeniyle yolun Ankara istikametinde trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.

YORUMLAR
500
Kocaeli'de bin 400 litre bandrolsüz etil alkol ele geçirildi Kocaeli'de bin 400 litre bandrolsüz etil alkol ele geçirildi Tartıştığı kişiyi bıçaklayarak yaralayan şahıs yakalandı Tartıştığı kişiyi bıçaklayarak yaralayan şahıs yakalandı

Kocaeli, Ankara, Gebze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gebze'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
16:07 Anneler Günü, Antalya'ya bereketiyle geldi! Tam 33 ülkeye 70 milyon dallık çiçek ihraç edildi
16:03 Fenerbahçe taraftarını üzen haberi Ali Koç bizzat verdi: Arda Güler sezonu kapattı
15:55 Survivvor'dan sakatlanarak elenen Merve Aydın'ın ailesine kavuşma anları
15:52 Muhtar, koyun otlatma kavgasının kurbanı oldu: Göçerler tarlasına girdikleri muhtarı öldürdü
15:50 Ümit Özdağ bugün de formunda: Soylu'ya "konum atarım, ne zaman nerede istersen" diye meydan okudu
15:47 Cübbeli Ahmet, HDP seçmenlerine "elleri kurusun" diye beddua etti ve "HDP'ye oy verenleri vatandaşlıktan çıkarın" dedi
15:21 NASA evrenin gizemli sesini kaydedip, yayınladı: İşte Perseus karadeliğinin sesi
15:06 Estetikle bambaşka birine dönüşen fenomen Mika Raun takipçilerine isyan etti: Ay yeter ya
15:03 İç çamaşırsız hırka giyen Aslı Bekiroğlu, kıyafetine aldırış etmeden zıplaya zıplaya dans etti
14:36 Aleyna Tilki yaptığı twerkle yine gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2022 16:26:18. #1.12#
SON DAKİKA: Gebze'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement