Gebze'deki 7 katlı otoparkın tüm katları göründü

KOCAELİ (İHA) – Gebze ilçe merkezine otopark sorununa çözüm için inşasına başlanılan 7 katlı otoparkta çalışmaların büyük bir bölümünü bitirildi.

KOCAELİ (İHA) – Gebze ilçe merkezine otopark sorununa çözüm için inşasına başlanılan 7 katlı otoparkta çalışmaların büyük bir bölümünü bitirildi.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze'nin en işlek caddelerinden birine 7 katlı otopark kazandırmak için çalışmalarını hızla devam ettiriyor. Son katın tabliyesini döken ekipler, inşaat çalışmalarını hummalı şekilde devam ettiriyor. Gebze Kızılay Caddesi'nde yapımına başlanan otopark, toplam 14 bin 890 metrekare kullanım alanına sahip olacak. Yapım çalışmaları devam eden 7 katlı otoparkın, elektrik tavaları montajına başlandı. Perde ve kolonların sıva imalatlarına da başlanan yapının son tabliye kalıbı da kuruldu.



Tabliye kalıbı kurulumu tamamlanan kısımlarında demir donatı montajları yapıldı. İlk 4 katta elektrik tava montajlarını tamamlayan ekipler yine aynı katların otopark kısmı sıva işlerini de bitirdi. 3 bodrum kat, zemin ve 3 normal katın yer alacağı otopark toplamda 7 katlı olacak. Yapı, 497 araç kapasiteli olarak inşa edilecek. Ayrıca araç park yerlerindeki sensörler sayesinde, otopark girişinde hangi katlarda boşlukların olduğu görülebilecek. 7/24 kamera ve güvenlik sistemiyle kontrol edilebilecek olan otoparkta, 630 ve 800 kg kapasiteli iki asansörle katlara çıkılacak.



Ayrıca otoparkta yeni nesil led aydınlatmalar, yangın detektör sistemi, yangın alarm sistemi, yıldırım koruma sistemi (paratoner) ve elektrik kesintilerinde kullanılacak jeneratör sistemi gibi donanımlar bulunacak. - KOCAELİ

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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