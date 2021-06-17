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Gebze'deki dev projede yol genişletme ve köprü inşası - Son Dakika

Gebze'deki dev projede yol genişletme ve köprü inşası

17.06.2021 10:36
Gebze'deki dev projede yol genişletme ve köprü inşası, System.String[]

"Gebze İlçesi TEM Otoyolu Köprüleri Bağlantı Yolları 1. Etap Yapım İşi" projesinde yan yol genişletmeler ile yeni Kirazpınar Köprüsü'nün inşası sürüyor

Kocaeli'nin Gebze ilçesinin şehir merkezi ile OSB'leri arasındaki ulaşımı rahatlatacak olan "Gebze İlçesi TEM Otoyolu Köprüleri Bağlantı Yolları 1. Etap Yapım İşi" projesinde, yan yol genişletme ve yeni Kirazpınar Köprüsü'nün inşası devam ediyor. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün köprüleri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ise yan yolları inşa ettiği proje tamamlandığında bölgedeki trafik daha düzenli hale gelecek.

KUZEY YAN YOLLARDA GENİŞLETME YAPILIYOR

Proje kapsamında Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri özellikle kuzey yan yolların eski dar kısımlarında yol genişletme çalışması gerçekleştiriyor. Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki köprülerde ise şuan yeni Kirazpınar Köprüsü inşa ediliyor. Ayrıca proje dahilinde taş duvar, elektrik altyapı ve kaldırım gibi pek çok imalatın yapımı sürüyor.

YENİ KİRAZPINAR KÖPRÜSÜ İNŞA EDİLİYOR

Başlandığı günden bu yana projedeki zorlu süreçleri bir bir aşan Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri, önemli bir aşamayı daha gerçekleştiriyor. Yıllardır bölgede hizmet veren ve günümüz trafiğinde yetersiz kalan Kirazpınar Köprüsü yıkılarak yerine yenisi inşa ediliyor. Proje dahilinde yeni Kirazpınar Köprüsü'nün inşası sonrasında, Tembelova Köprüsü de yıkılarak yeniden inşa edilecek. Yıkılan ve yıkılacak olan her iki köprü yerine, daha geniş ve daha modern iki yeni köprü hizmet verecek. Projenin doğu ve batı iki uçlarında daha önce sıfırdan yeni inşa edilen Bağlantı Yolu 1 ve 4 köprüleri tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulmuştu.

KÖPRÜLERİ KARAYOLLARI, YAN YOLLARI BÜYÜKŞEHİR İNŞA EDİYOR

Proje kapsamındaki köprüler Karayolları tarafından inşa edilirken yan yol ve katılım kolları Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yapılıyor. Çalışmalar dahilinde 3 bin metresi güney kesiminde, 3 bin 150 metresi kuzey kesiminde olmak üzere toplamda toplamda 6 bin 150 metre yan yol inşa ediliyor. Katılım kolları ve diğer yolları ile inşa edilen yol uzunluğu 12 kilometre olacak.

OSB BÖLGESİNDEKİ TRAFİK RAHATLAYACAK

Gebze OSB bölgeleri ile Gebze ilçe merkezi ve D-100 Karayoluna bağlantı sağlayan TEM Otoyolu üzerindeki Tembelova ve Kirazpınar köprülerinde, özellikle sabah ve akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyordu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Karayolları Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa geçirdiği proje kapsamında TEM Otoyolu'na kuzey ve güneyde paralel tek yönlü sürekli, yan yollar yapılıyor. Her iki yan yol arasında geçişlere izin verecek dönüş noktaları inşa ediliyor. Böylece proje tamamen bittiğinde, doğu-batı aksındaki tüm sinyalize kavşaklar ortadan kaldırılmış olacak.

Büyükşehir Belediyesi, TEM Otoyolu, Hisarcık, Gebze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Gebze'deki dev projede yol genişletme ve köprü inşası - Son Dakika


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