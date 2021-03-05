Gebze'deki imar uygulamaları yılsonuna kadar tamamlanacak - Son Dakika

Gebze'deki imar uygulamaları yılsonuna kadar tamamlanacak

05.03.2021 11:05
Gebze'deki imar uygulamaları yılsonuna kadar tamamlanacak, System.String[]

Mahalle ziyaretlerine devam eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ilçenin kırsal yerleşim alanlarında devam eden imar uygulamaları (şuyulandırma) çalışmalarının yılsonuna kadar tamamlanacağını açıkladı.

Mahalle ziyaretlerine devam eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ilçenin kırsal yerleşim alanlarında devam eden imar uygulamaları (şuyulandırma) çalışmalarının yılsonuna kadar tamamlanacağını açıkladı.

Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Çelik ve belediye meclis üyeleriyle kırsal mahalleleri ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün ilk durağı Balçık Mahallesi oldu. Balçık Mahalle Muhtarı Halis Tepe'yi muhtarlık binasında ziyaret eden Başkan Büyükgöz, mahalle sakinleriyle de bir araya geldi.

"Yıl sonuna kadar bitecek"

Mahalle sakinlerinin görüş ve taleplerini dinleyen Büyükgöz, vatandaşlara belediye çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Balçık'ın ardından Pelitli, Tavşanlı ve Muallimköy mahallelerini ziyaret eden Büyükgöz, ilçenin kırsal yerleşim alanlarında devam eden imar uygulamaları (şuyulandırma) çalışmalarının yılsonuna kadar tamamlanacağını açıkladı.

Pelitli Mahallesi Muhtarı Zafer Ceyhanlı, Tavşanlı Mahalle Muhtarı Mehmet Aydın, Muallimköy Mahalle Muhtarı Haydar Yılmaz'ı da ziyaret eden Büyükgöz, kırsal yerleşim mahallelerinde başlayan doğalgaz altyapı imalat çalışmalarının da hız kesmeden devam edeceğini söyledi. - KOCAELİ

Gebze'deki imar uygulamaları yılsonuna kadar tamamlanacak
Gebze'deki imar uygulamaları yılsonuna kadar tamamlanacak
Gebze'deki imar uygulamaları yılsonuna kadar tamamlanacak

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gebze'deki imar uygulamaları yılsonuna kadar tamamlanacak - Son Dakika


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