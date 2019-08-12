Son Dakika Haberleri: Gebze'deki orman yangını söndürüldü
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Gebze'deki orman yangını söndürüldü

1 saat önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki orman yangını söndürüldü.

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki orman yangını söndürüldü.
Mollafenari Pelitli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan ve nedeni henüz belirlenemeyen yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü.
Bölgedeki bir parfüm fabrikasına sıçrayan yangına, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra söndürme helikopterleriyle de müdahale edildi.
Söndürülen yangın sonrası soğutma çalışması başlatıldı.
Parfüm fabrikasının yanı sıra başka bir kimya fabrikasında da kısmen hasar oluştuğu, yaklaşık 25 hektarlık orman alanının yandığı öğrenildi.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 09:55 Kaynak: AA
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