Gebze'deki Tavuk Çiftliğinde Yangın Çıktı
1 saat önce
Gebze ilçesinde tavuk çiftliğinde meydana gelen yangında 50 tavuk telef oldu.
Gebze
ilçesinde tavuk çiftliğinde meydana gelen yangında 50 tavuk telef oldu.
Alınan bilgiye göre, Balçık mahallesi Mercan Sokak'da İsa Çelik
'e ait çiftlikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye
ekiplerince söndürülen yangında 50 tavuk telef oldu.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 11:10 Kaynak: AA
Konya'da Yangın Faciası: 4 Çocuk Hayatını Kaybetti
Öğrenciler, Yanan Okullarının Önünde Hatıra Fotoğrafı Çektirdi
Tadan Müptelası Oluyor! Bayburt Ketesi İçin Tescil Başvurusu Yapıldı
Şeyma Subaşı'na Kötü Haber! Bakanlık Süresiz Nafaka İçin Harekete Geçti