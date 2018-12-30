Son Dakika Haberleri: Gebze'deki Tavuk Çiftliğinde Yangın Çıktı

Gebze'deki Tavuk Çiftliğinde Yangın Çıktı

1 saat önce

Gebze ilçesinde tavuk çiftliğinde meydana gelen yangında 50 tavuk telef oldu.

Gebze'deki Tavuk Çiftliğinde Yangın Çıktı, System.String[]
Gebze ilçesinde tavuk çiftliğinde meydana gelen yangında 50 tavuk telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Balçık mahallesi Mercan Sokak'da İsa Çelik'e ait çiftlikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında 50 tavuk telef oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 11:10 Kaynak: AA

İsa Çelik, Gebze, Güncel
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