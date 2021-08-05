Gebze'den Marmaris'e destek - Son Dakika

Gebze Belediyesi, orman yangınlarına mücadeleye destek vermek amacıyla Marmaris'e bir adet su tankeri ve paletli iş makinesi gönderdi.

Akdeniz bölgesini etkisi altına alan orman yangınlarıyla mücadeleye destek vermek amacıyla daha önce Antalya'ya arazöz ve su tankeri yollayan Gebze Belediyesi, bu kez de Marmaris'e yardım elini uzattı. Gebze Belediyesi tarafından Marmaris'e, bir adet su tankeri ve bir de paletli iş makinesi gönderildi. Yangınla mücadelede kullanılacak araçları Belediye Başkan Yardımcısı Selamet Güner ve ilgili birim müdürleri yolcu etti. - KOCAELİ