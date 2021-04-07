Gebze'den Suriye'ye yardım eli - Son Dakika

Gebze Belediyeler Birliğİ ve Hayrat Yardım Vakfı işbirliğinde oluşturulan yardım tırları düzenlenen törenle Suriye'ye uğurlandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde oluşturulan yardım tırları Gebze'den Suriye'ye gönderildi. Gebze'den İdlib ve Azez kentlerine ulaşacak 7 tırdan oluşan konvoy için, kent meydanında düzenlenen törene ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün yanı sıra Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, KBB Başkan Vekili Yaşar Çakmak, İlçe Başkanı Recep Kaya, vakıf yöneticiler ve vatandaşlar katıldı. İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay'ın yaptırdığı dua ve Kur'an tilavetinin ardından kısa bir konuşma yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Komşusu aç yatarken tok yatan bizden değildir. Veren el alan elden her zaman üstündür. Bunlar bir inancın, bir medeniyetin süzülmüş cümleleridir. Dolayısıyla bu tavsiyenin karşısında ne komşumuz aç iken yatabiliriz, ne de onlar huzursuzken kendimizi huzurlu hissedebiliriz. Biz her zaman mazlumun yanında olmuş bir milletiz ve olmak zorundayız. Bu vesileyle birliğimizin öncülüğünde ve Hayrat yardım vakfımızla işbirliğinde hazırlanan yardımları ulaştıracak konvoyumuzu bugün sizlerle birlikte Suriye'ye uğurluyoruz. Katkı sunan herkesten Allah razı olsun" dedi.

Öte yandan Gebze Belediyeler Birliği Dönem Başkanlığı Görevini Yürüten Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir görevini Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'e devretti. Başkan Büyükgöz "Hamza Şayir beyefendiye birliğimize hizmetleri ve çalışmaları için teşekkürlerimi sunuyorum. Rabbim, birlik üyesi tüm belediye başkanı kardeşlerimizle el birliği ve gönül birliğiyle nice hizmetlere imza atmayı nasip etsin inşallah. Rabbim yar ve yardımcımız olsun" diye konuştu. - KOCAELİ