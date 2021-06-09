Gebze'den Suriye'ye yardım eli - Son Dakika

Gebze Belediyeler Birliği'nin katkıları ve Hayrat İnsani Yardım Vakfı Kocaeli Şubesi iş birliğinde oluşturulan yardım tırları, dualarla Suriye'ye uğurlandı.

Suriye'de ihtiyaç sahiplerine ulaşacak yardım tırları, Gebze'den dualarla uğurlandı. Gebze Belediyeler Birliği ve Hayrat İnsani Yardım Vakfı tarafından oluşturulan yardımların yer aldığı TIR'lar 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı'nda gerçekleşen törenle Suriye'ye uğurlandı. Uğurlama törenine Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gebze Belediyeler Birliği Başkanı ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay, Hayrat İnsani Yardım Vakfı Kocaeli Şubesi Başkanı Şükür Çakır, Türk Kızılay Darıca Şubesi Başkanı Kemal Solhan, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, vakıf yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

Törende kısa bir konuşma yapan Gebze Belediyeler Birliği ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Bugün burada İdlib'e, Suriye'ye yardım konvoyunu uğurlayacağız. Gebze Belediyeler Birliği olarak, toplanan yardımların ulaştırılması konusunda gerekli her türlü gayreti ortaya koyduk. Biz bunu bir vazife duygusu ile yapmaktayız. Bizim gönül coğrafyamızın sınırları yok, dolayısı ile biz nerede bir mazlum varsa biz orada olmaya ve onunla aynı duyguları paylaşmaya devam edeceğiz. Bu anlamda katkı sunan, bağışta bulunan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Büyükgöz'ün ardından bir konuşma yapan Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, "Bugün 10 tane TIR'ımızı İdlib'e, oradaki gönül coğrafyamıza, mazlum kardeşlerimize, oradaki yetimlere, savaş mağdurlarına gönderiyoruz. Maalesef dünya bu savaşa seyirci kalıyor. Biz tarih boyunca mazlum coğrafyaların ve İslam alemlerinin hamisi, önderi, abisi, büyüğü olmuşsak bundan sonra da bu görev bizim omuzlarımızda. Bu TIR'lara destek olan hayırseverlere çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Son olarak, düzenlenen törende konuşma yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, "Maalesef içimizde, 'Türkiye'deki fakir fukara bittimi, şimdi oralara kadar gidiyorsunuz' diyenler var. Diyenler olacak, imkanı az olanlar az verir, çok olanlar çok verir. Pazartesi günü, Kızılay Darıca Şubesi Başkanı, Gebze Belediye Başkan Yardımcımız, vakıf- dernek yöneticilerimiz ile bu yardım TIR'larının İdlib'te dağıtımına bizzat ben de iştirak etmeye niyetlendim. Bu yardımların yerinde dağıtımına, yardımları yapan kardeşlerimizin bir temsilcisi kabilinde eşlik edeceğiz" şeklinde konuştu.

Gebze İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay'ın okuduğu dualar sonrası yardım TIR'ları Suriye'ye doğru yola çıktı. - KOCAELİ