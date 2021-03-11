Satış yöntemiyle özelleştirme - Son Dakika

Satış yöntemiyle özelleştirme

11.03.2021 08:35
Satış yöntemiyle özelleştirme, System.String[]

Gebze Dilovası Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali, ilan verdi. Satış yöntemiyle özelleştirme yoluna gitti.

Gebze Dilovası Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali, ekipmanları ve taşınmazlarının "satış" yöntemiyle özelleştirilmesi için ilana çıkıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, ihale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık" usulüyle gerçekleştirilecek ve teklif sahiplerinin katılımıyla düzenlenecek açık artırma suretiyle sonuçlandırılacak.

İhaleye yalnızca tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılabilecek. Gerçek kişiler ve özel yatırım fonları, en az bir tüzel kişinin bulunduğu ortak girişim grubunda üye olarak yer alabilecek.

İhalelere katılabilmek için, gizlilik taahhütnamesinin imzalanması ve İhale Şartnamesi ile Tanıtım Dokümanı'nın alınması zorunlu tutuldu.

Söz konusu varlıklar hakkında hazırlanan İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı 10 bin lira karşılığında alınabilecek.

İhalede, geçici teminat tutarı 1,5 milyon lira, son teklif verme tarihi 15 Nisan olarak belirlendi.

İhale sonucu Gebze Dilovası Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali, ekipmanları ve taşınmazları özelleştirilmiş olacak.

Maliye Bakanlığı, Doğalgaz, Gazete, Gebze, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Satış yöntemiyle özelleştirme - Son Dakika Ekonomi


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