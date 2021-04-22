Gebze Dilovası Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali özelleştirmesinde en yüksek teklifi Çolakoğlu Metalurji verdi

Elektrik Üretim AŞ'ye (EÜAŞ) ait Gebze Dilovası Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali ile üzerinde bulunduğu taşınmazın özelleştirme ihalesinde 157 milyon lira ile en yüksek teklifi Çolakoğlu Metalurji AŞ verdi.

Elektrik Üretim AŞ'ye (EÜAŞ) ait Gebze Dilovası Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali ile üzerinde bulunduğu taşınmazın özelleştirme ihalesinde 157 milyon lira ile en yüksek teklifi Çolakoğlu Metalurji AŞ verdi. Özelleştirme İdaresi Başkanlığından (ÖİB) yapılan açıklamaya göre, söz konusu ihaleye 4 şirket teklif verdi. Buna göre, EÜAŞ'a ait 1 gaz türbini, 1 buhar türbini ve 2 atık ısı kazanından oluşan Gebze Dilovası Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali ile üzerinde bulunduğu taşınmaz ve santralin kullanımda bulunan ekipmanların özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmelerinde en yüksek teklifi 157 milyon lira ile Çolakoğlu Metalurji AŞ sundu.

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