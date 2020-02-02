Gebze Emniyet Müdürlüğü'nün arşiv odasında yangın - Son Dakika
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Gebze Emniyet Müdürlüğü'nün arşiv odasında yangın

6 saat önce

KOCAELİ'de, Gebze Emniyet Müdürlüğü'nün arşiv odasında, UPS (güç kaynağı) cihazı kablosunun tutuşmasıyla yangın çıktı.

Gebze Emniyet Müdürlüğü'nün arşiv odasında yangın, System.String[]

KOCAELİ'de, Gebze Emniyet Müdürlüğü'nün arşiv odasında, UPS (güç kaynağı) cihazı kablosunun tutuşmasıyla yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Gebze Emniyet Müdürlüğü binasının 4'üncü katında bulunan arşiv odasından öğle saatlerinde dumanların yükseldiğini fark eden memurlar, itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, UPS cihazı kablosunun tutuşmasıyla yangın çıktığını belirledi. Alevler, büyümeden kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangın nedeniyle cihazda hasar meydana geldi.


Emniyet Müdürlüğü, Gebze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 04:08 Kaynak: DHA
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