Son Dakika › Güncel › Gebze Emniyet Müdürlüğü'nün arşiv odasında yangın - Son Dakika
Gebze Emniyet Müdürlüğü'nün arşiv odasında yangın
6 saat önce
KOCAELİ'de, Gebze Emniyet Müdürlüğü'nün arşiv odasında, UPS (güç kaynağı) cihazı kablosunun tutuşmasıyla yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 04:08 Kaynak: DHA
KOCAELİ'de, Gebze Emniyet Müdürlüğü'nün arşiv odasında, UPS (güç kaynağı) cihazı kablosunun tutuşmasıyla yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.
Gebze Emniyet Müdürlüğü binasının 4'üncü katında bulunan arşiv odasından öğle saatlerinde dumanların yükseldiğini fark eden memurlar, itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, UPS cihazı kablosunun tutuşmasıyla yangın çıktığını belirledi. Alevler, büyümeden kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangın nedeniyle cihazda hasar meydana geldi.
Son Dakika Yanan evini gözyaşlarıyla izledi Malatya Valiliği'nden "Deprem sonrası Alevi köylere yardım yapılmıyor" iddialarına yalanlama geldi Sağlık Bakanlığı, Çin'den getirilen 62 kişi için hazırlanan odaların görüntülerini paylaştı! Odalarda kırmızı yıldız ayrıntısı Son dakika: Tayland'da yeni tip koronavirüs tedavisinde ilerleme kaydedildi