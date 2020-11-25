Gebze esnafından, İzmir'deki depremzedeler için gıda yardımı - Son Dakika

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde esnaf, İzmir'de depremden etkilenenler için 300 kolilik gıda yardımında bulundu.

Gebze'de bulunan Mobilyacılar Çarşısı esnafı, İzmir'de depremden etkilenenler için 300 koli gıda yardımında bulundu. Kamyona yüklenen gıda kolileri İzmir'e gönderildi. Gebze Mobilyacılar Çarşısı Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Ayaydın, "İzmir'de yaşanan vahim olay bütün esnaf arkadaşlarımızı derinden üzdü. Gebze Mobilyacılar Çarşısı içerisinde yaklaşık 45 firmamız var. Esnaflarımızla ne yapabiliriz derdine düştük. Biz de en acil ve ihtiyaç olarak gördüğümüz gıda yardımı yaptık. 300 kolilik kuru gıda yardımı yaptık. Keşke hiç yaşanmasaydı. Biz insan olarak üzerimize düşen görevi yapacağız. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz" dedi.