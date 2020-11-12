Gebze Gaziler Dağı, fidanlar ile yeşerecek - Son Dakika

Gebze Gaziler Dağı'nın bir kısmı, Büyükşehir Belediyesinin yetiştirdiği fidanlarla tekrar yeşerecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından 'Geleceğe nefes, Dünyaya Nefes' projesi kapsamında tüm ülke genelinde milyonlarca fidan toprakla buluştu. Projeye bir destek de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden geldi. Kocaeli'nin birçok yerine fidan dikimini gerçekleştiren Büyükşehir, geçtiğimiz aylarda belli bir kısmı yanan Gaziler Dağı'nda ağaçlandırma etkinliğine fidanları ile destek verdi.

Gebze Gaziler Dağı'nda gerçekleştirilen Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında yapılan etkinliğe Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, Gebze İdaresi yöneticileri, Necmettin Kuyucu Anadolu Lisesi öğrencileri ve vatandaşlar katıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından yetiştirilen 300 adet Dişbudak ve Akçaağaç türlerindeki yetişkin fidan, programa katılanlar tarafından toprak ile buluşturuldu. Programda Orman Genel Müdürlüğü yetkilileri desteklerinden ötürü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. - KOCAELİ