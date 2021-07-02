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Gebze gençliğine 7.5 milyonluk yatırım - Son Dakika

Gebze gençliğine 7.5 milyonluk yatırım

02.07.2021 12:08
Gebze gençliğine 7.5 milyonluk yatırım, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 7.5 Milyon TL'lik yatırımla Gebze bölgesine hizmet verecek Gebze Alaettin Kurt Stadı ve Metin Oktay Stadı'nda inceleme gerçekleştirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 7.5 Milyon TL'lik yatırımla Gebze bölgesine hizmet verecek Gebze Alaettin Kurt Stadı ve Metin Oktay Stadı'nda inceleme gerçekleştirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, zemini yenilenen Gebze Alaettin Kurt Stadı ve metro istasyon inşaatı nedeniyle yeniden yapımı gerçekleştirilen Metin Oktay Stadın'da inceleme gerçekleştirdi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın'ın yer aldığı incelemelere ilk olarak Alaettin Kurt Stadından başlayan Başkan Büyükakın, "Stadımızı FIFA standartlarına uygun şekilde yeniledik. Gece maçları için aydınlatmalarının yanı sıra koşu pisti ve oyun çizgilerini yeniliyoruz. Bu bölgeyi muazzam bir yaşam alanına çevireceğiz. Çocuklarımız, gençlerimiz, kadınlarımız tabii ki spor yapmaya gönül vermiş tüm vatandaşlarımız buradan faydalanacak" dedi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay'ın da yer aldığı incelemeler sonrası bir açıklama yapan Başkan Büyükakın, "Spor kenti Kocaeli markası için tesisleşmeye önem verdiğimizi her fırsatta dile getiriyoruz. Bu nedenle her fırsatı hizmete çevirerek vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Şimdi yaptığımız yenileme çalışmalarıyla amatör ve profesyonel futbolumuza Gebze bölgemizde çok önemli bir katkı sunduk. Bu bölgemizin her bakımdan yeni bir yaşam merkezi olması için de adım atıyoruz. Kulüplerimiz burada çocuklarımıza ve gençlerimize çok daha güzel bir yerde hizmet edecekler" diye konuştu.

Tesisleri çocuklar ve gençlere hediye edeceklerini ifade eden Büyükakın, "Bu bölgemiz spor şenliklerinin olduğu, ailelerimizin çocuklarıyla hoşça vakit geçirebileceği, sağlıklı yaşam için yürüyüş yapılabilecekleri alan olacak. İki futbol sahamız, ligler başladığında gerek antrenman gerekse resmi müsabakalar için ev sahipliği yapacak. Her şey insanımız için. Bu tesisler de insanımız için. Hayata geçirdiğimiz bu futbol sahalarında dostluk ve kardeşlik içerisinde futbol oynanacağına da yürekten inanıyorum" şeklinde konuştu.

İncelemede yer alan ve sonrası da bir açıklama yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ise, "Bu iki sahamızın yeniden yapılması ve Gebze bölgemize hizmet verecek olmasından dolayı çok mutluyuz. Çok önemli bir yatırım. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Her türlü eksiklikleri giderildiğinde bu alan Gebzeli vatandaşlarımızın rahatça kullanacakları bir alan olacak" ifadelerini kullandı.

Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Murat Aydın ise, "Bu iki sahamızın yenilenerek Gebze bölgemize kazandırılması ve her daim amatör sporun her destekçisi olan Tahir Başkanımıza, bir kez daha bu çok önemli hizmeti için çok teşekkür ediyorum. Tahir Başkanımız, bu iki sahaya 7,5 Milyon TL'lik yatırım yaptı. Bu iki güzel saha cıvıl cıvıl olacak, çocuklarımıza ve gençlerimize nezih bir ortamda hizmet verecek" açıklamasını yaptı.

İncelemeler çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - KOCAELİ

Gebze gençliğine 7.5 milyonluk yatırım
Gebze gençliğine 7.5 milyonluk yatırım
Gebze gençliğine 7.5 milyonluk yatırım

Tahir Büyükakın, Yatırım, Kocaeli, Gebze, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Gebze gençliğine 7.5 milyonluk yatırım - Son Dakika Spor


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