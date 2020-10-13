Gebze Göçmen Sağlığı Merkezi Kovid-19 bilgilendirmelerini sürdürüyor - Son Dakika

Gebze Göçmen Sağlığı Merkezi'nde görevli sağlık personelleri, merkeze gelen hastalara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bilgilendirmelerini sürdürüyor.

Gebze İlçe Sağlık Müdürü İlhan Kadıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, merkeze başvuruda bulunan göçmenlere ateş ölçümü yapıldığını belirterek, gerekli görülürse hastaların hastaneye yönlendirildiğini söyledi.

Hastaların 5'erli gruplar halinde içeriye alındığını ifade eden Kadıoğlu, "Gerek sosyal medya, gerekse müracaat eden hastalara yüz yüze olarak salgın kontrolüyle ilgili uyarılar devam etmektedir. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına herkesin uyması gerektiği hatırlatmasını tekrarlıyorum. Tedbiri elden bırakmayalım. Bu salgını hep birlikte atlatacağız." değerlendirmesinde bulundu.