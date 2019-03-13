Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nda İlk Gün (2)
22 dakika önce
AÇILIŞINI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nda bu sabah ilk seferler başladı.
AÇILIŞINI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nda bu sabah ilk seferler başladı. Vatandaşlar sabahın ilk saatlerinde banliyö tren hattını kullandı. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:24 Kaynak: DHA
Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı İlk Gününde Vatandaşlardan Yoğun İlgi Gördü
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