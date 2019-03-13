Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nda İlk Gün//ek Görüntüler-2
27 dakika önce
Haber- Kamera: Ali Kerem BENGİ-Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA Açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nda bu sabah ilk seferler başladı.
Haber- Kamera: Ali Kerem BENGİ-Alper KORKMAZ/ İSTANBUL DHA
Açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın dün yaptığı Gebze- Halkalı
Banliyö Tren Hattı'nda bu sabah ilk seferler başladı. Vatandaşlar sabahın ilk saatlerinde banliyö tren hattını kullandı.
Görüntü Dökümü
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-Söğütlüçeşme İstasyonu
-istasyona gelen vatandaşlar
-Vatandaşla röp
-Trene binenlerden detay
-Treni bekleyenler
-Halkalı ve Gebze tabelaları
- Küçükçekmece
Mustafa Kemal İstasyonu
-İstasyona gelen yolcular
-Trenlerden görüntü
Genel ve detaylar
EK GÖRÜNTÜ
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-Halkalı İstasyonu
-Vatandaş röp.
-İstasyondan görüntü
-Bekleyen yolcular
-Detaylar
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 07:41 Kaynak: DHA
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