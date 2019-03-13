Son Dakika Haberleri: Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nda İlk Gün//ek Görüntüler-2

Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nda İlk Gün//ek Görüntüler-2

27 dakika önce

Haber- Kamera: Ali Kerem BENGİ-Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA Açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nda bu sabah ilk seferler başladı.

Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nda İlk Gün//ek Görüntüler-2, System.String[]
Haber- Kamera: Ali Kerem BENGİ-Alper KORKMAZ/ İSTANBUL DHA 

Açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı Gebze- Halkalı Banliyö Tren Hattı'nda bu sabah ilk seferler başladı. Vatandaşlar sabahın ilk saatlerinde banliyö tren hattını kullandı.  

Görüntü Dökümü 

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-Söğütlüçeşme İstasyonu

-istasyona gelen vatandaşlar 

-Vatandaşla röp

-Trene binenlerden detay

-Treni bekleyenler

-Halkalı ve Gebze tabelaları 

- Küçükçekmece Mustafa Kemal İstasyonu

-İstasyona gelen yolcular

-Trenlerden görüntü

Genel ve detaylar

EK GÖRÜNTÜ

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-Halkalı İstasyonu

-Vatandaş röp.

-İstasyondan görüntü

-Bekleyen yolcular

-Detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 07:41 Kaynak: DHA

Gebze, Halkalı, Güncel
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