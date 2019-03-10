Gebze-Halkalı demir yolu hattı 12 Mart’ta açılacak
1 saat önce
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Gebze-Halkalı demir yolu hattı, 12 Mart'ta hizmete açılacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Cahit Turhan, "Gebze- Halkalı
demir yolu hattı, 12 Mart'ta hizmete açılacak. İki hat arasındaki mesafeyi 185 dakikadan 115 dakikaya düşürecek olan proje kapsamında tüm altyapı ve istasyonlar yeniden inşa edildi" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 12:30
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