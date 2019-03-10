Son Dakika Haberleri: Gebze-Halkalı demir yolu hattı 12 Mart’ta açılacak

Gebze-Halkalı demir yolu hattı 12 Mart’ta açılacak

1 saat önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Gebze-Halkalı demir yolu hattı, 12 Mart'ta hizmete açılacak.

Gebze-Halkalı demir yolu hattı 12 Mart’ta açılacak, System.String[]
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Gebze- Halkalı demir yolu hattı, 12 Mart'ta hizmete açılacak. İki hat arasındaki mesafeyi 185 dakikadan 115 dakikaya düşürecek olan proje kapsamında tüm altyapı ve istasyonlar yeniden inşa edildi" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 12:30 

Mehmet Cahit Turhan, Gebze, Halkalı, Ekonomi
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