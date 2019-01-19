Gebze-Halkalı Marmaray Hattı'nda Sistem ve Tren Testleri Yapılacak

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İstanbul'un En Önemli Ulaşım Projelerinden Olan Halkalı-Gebze Banliyö Hattının Yıl Sonu Açılması Bekleniyor

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un İkinci Kez Bir Araya Gelecek