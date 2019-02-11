Son Dakika Haberleri: Gebze-Halkalı seferleri için son bir ay

Gebze-Halkalı seferleri için son bir ay

2 gün önce

Toplam 43 istasyondan oluşacak ve 76 kilometre uzunluğundaki güzergahta yolculuk süresini 115 dakikaya indirecek Gebze-Halkalı Marmaray Hattı'nın açılışı için bir aydan kısa süre kaldı.

Gebze-Halkalı seferleri için son bir ay, System.String[]
Toplam 43 istasyondan oluşacak ve 76 kilometre uzunluğundaki güzergahta yolculuk süresini 115 dakikaya indirecek Gebze- Halkalı Marmaray Hattı'nın açılışı için bir aydan kısa süre kaldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 11:46 

Marmaray, Gebze, Halkalı, Ekonomi
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