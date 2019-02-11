Gebze-Halkalı seferleri için son bir ay
2 gün önce
Toplam 43 istasyondan oluşacak ve 76 kilometre uzunluğundaki güzergahta yolculuk süresini 115 dakikaya indirecek Gebze-Halkalı Marmaray Hattı'nın açılışı için bir aydan kısa süre kaldı.
Toplam 43 istasyondan oluşacak ve 76 kilometre uzunluğundaki güzergahta yolculuk süresini 115 dakikaya indirecek Gebze- Halkalı Marmaray
Hattı'nın açılışı için bir aydan kısa süre kaldı.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 11:46
İstanbul ve Ankara'da Kurulan Tanzim Satış Noktaları, Üreticileri de Sevindirdi
Papua Yeni Gine'ye Uluslararası Zirve İçin Getirilen 284 Lüks Araba Kayboldu
Çin'den Vatandaşlarına Türkiye'ye Seyahat Uyarısı
Ölçü Aletlerine Muayene ve Damgalama Yaptırmayana, 2 Bin 600 TL Para Cezası Kesilecek