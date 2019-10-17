Son Dakika Haberleri: Gebze Hürriyet'e yepyeni bir park
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Gebze Hürriyet'e yepyeni bir park

2 saat önce

KOCAELİ (İHA) – Gebze Belediyesi tarafından başlatılan çalışma ile Hürriyet Mahallesi'ne yeni bir park kazandırılıyor.

Gebze Hürriyet'e yepyeni bir park, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – Gebze Belediyesi tarafından başlatılan çalışma ile Hürriyet Mahallesi'ne yeni bir park kazandırılıyor.


Gebze Belediyesi ilçedeki parkların sayısını her geçen gün arttırıyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince ilçenin dört yanında uygun alanlara yeni parklar inşa ediyor. Çalışmalar kapsamında son olarak Hürriyet Mahallesi 2065 Sokak'ta yeni bir park yapımına başlandı. Ekipler tarafından yapımı devam eden parkta çocuklar için oyun grubu, yetişkinlerin spor yapabilecekleri fitnes grubu ve spor alanı, yeşil alan ve oturma grupları yer alacak.


Park sayısını her geçen gün arttırdıklarını ifade eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Mahallerimizde çocuklarımızın güvenli bir şekilde oyun oynayabilecekleri parkların sayılarını her geçen gün arttırıyoruz. Çağımızın en önemli hastalığı, teknoloji bağımlılığı. Çocuklarımız tablet ve telefonlara bağımlı hale geliyor. Çocuklarımızı tablet ve telefonlarla oynamaları yerine parklarda sosyalleşmelerini sağlamalıyız. Biz Gebze Belediyesi olarak çocuklarımızın oyun oynayabilecekleri, enerjilerini atıp güzel vakit geçirebilecekleri parkların sayılarını arttırıyoruz. Çalışmalarımız bu yönde hız kesmeden devam edecek" dedi. - KOCAELİ

Hürriyet Mahallesi, Gebze Belediyesi, Gebze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 01:05 Kaynak: İHA
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