Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü binasında yangın - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü binasında yangın - Son Dakika

Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü binasında yangın

19 dakika önce

Kocaeli'de Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü binasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Kocaeli'de Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü binasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Sultan Orhan Mahallesi 1111. Sokak'taki İlçe Emniyet Müdürlüğünün çatı katından yoğun duman çıktığının fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye ekiplerince yangının büyümeden söndürülmesinin ardından binanın 5'inci katındaki yoğun duman, pencereler açılarak tahliye edildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü binasında yangın

Emniyet Müdürlüğü, Gebze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 03:06 Kaynak: AA
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