Son Dakika Haberleri: Gebze İlçe Müftüsüne veda yemeği
Son Dakika Güncel Gebze İlçe Müftüsüne veda yemeği

Gebze İlçe Müftüsüne veda yemeği

39 dakika önce

KOCAELİ (İHA) – Ankara Altındağ İlçe Müftülüğü görevine atanan Gebze Müftüsü Orhan Örnek için ilçe protokolünün katılımıyla bir veda yemeği düzenlendi.

Gebze İlçe Müftüsüne veda yemeği, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – Ankara Altındağ İlçe Müftülüğü görevine atanan Gebze Müftüsü Orhan Örnek için ilçe protokolünün katılımıyla bir veda yemeği düzenlendi.


Ankara Altındağ İlçe Müftülüğü görevine atanan Gebze Müftüsü Orhan Örnek için Gebze Öğretmen Evi'nde veda yemeği düzenlendi. Gebze Müftüsü Orhan Örnek için düzenlenen veda yemeğine Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Garnizon Komutanı Ramazan Uydaş, Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay, Gebze Adalet Komisyonu Başkanı Serdar Murat Yüksel, belediye başkan yardımcıları Sedat Çelik, Yusuf Burkut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan ve cami hocaları katıldı.


Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Müftüsü Orhan Örnek'e Gebze'ye verdiği hizmetler için teşekkür etti ve yeni görev yerinde başarılar devamını diledi. Kaymakam Güler ve Başkan Büyükgöz Gebze Müftüsü Orhan Örnek'e hizmetleri için teşekkür plaketi hediye etti. - KOCAELİ

Mustafa Güler, Altındağ, Ankara, Gebze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankara'da terör örgütü PKK'ya operasyon: 11'i yakalandı, 3'ü aranıyor
Konut satışları Eylül'de yüzde 15,4 arttı Şule Çet davasında ifade veren bilirkişi: Düşmeden önce yarı çıplaktı Lojman satışları bu ay başlıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 14:14:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gebze İlçe Müftüsüne veda yemeği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]