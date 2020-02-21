Gebze ilçesinde geçici güzergah uygulaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gebze ilçesinde geçici güzergah uygulaması - Son Dakika

Gebze ilçesinde geçici güzergah uygulaması

6 saat önce

Büyükşehir Belediyesi İSU altyapı çalışması nedeniyle Gebze İlçesi Aşıroğlu Caddesi'nde geçici güzergah uygulaması yapılacak.

Gebze ilçesinde geçici güzergah uygulaması, System.String[]

Büyükşehir Belediyesi İSU altyapı çalışması nedeniyle Gebze İlçesi Aşıroğlu Caddesi'nde geçici güzergah uygulaması yapılacak.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İSU altyapı çalışması nedeniyle Gebze İlçesi Aşıroğlu Caddesi'nde geçici güzergah uygulaması yapılacak. Uygulama, 22 Şubat Cumartesi günü 09.30 itibariyle başlayacak. İSU altyapı çalışması nedeniyle Gebze ilçesi Aşıroğlu Caddesi'nin Mithat Paşa Caddesi kesişimi ile Atatürk Caddesi kesişimi arasındaki kalan bölümü geçici olarak araç trafiğine kapatılacak. Sivil araçlar, kapatılacak bölüm haricindeki diğer yolları kullanabilecek. Bölgede hizmet veren 410 ve 501 numaralı toplu taşıma araçları için geçici güzergah oluşturuldu.


Bölgede hizmet veren 410 ve 501 numaralı toplu taşıma araçları geçici güzergah kapsamında mevcut güzergah Aşıroğlu Caddesi-Atatürk Caddesi-Sanayi Caddesi-Kanuni Sokak-İlham Sokak-Aşıroğlu Caddesi- mevcut güzergah şeklinde çalışacak. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Caddesi, Gebze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 04:48 Kaynak: İHA
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