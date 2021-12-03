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Gebze ilçesindeki dev projede Kirazpınar köprüsü kullanıma açıldı - Son Dakika

Gebze ilçesindeki dev projede Kirazpınar köprüsü kullanıma açıldı

03.12.2021 12:27
Gebze ilçesindeki dev projede Kirazpınar köprüsü kullanıma açıldı

Proje kapsamında yenilenen Kirazpınar köprüsü kullanıma açılırken, Yeni Tembelova köprüsünün de inşa çalışmaları planlanan şekilde devam ediyor.

Gebze'de yoğun nüfustan dolayı artan trafik yükünü hafifletmeyi amaçlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamdaki Gebze TEM Otoyolu Köprüleri Bağlantı Yolları 1. Etap Projesi'ne son sürat devam ediyor. Gebze'de şehir merkezi ile OSB'ler arasındaki ulaşımı rahatlatacak olan dev proje, son yapılan çalışmalar sonrasında iyice kendini gösterdi. Proje kapsamında yıkılıp yeniden inşa edilen Kirazpınar köprüsü tüm işleri bitmiş bir şekilde kullanıma açılırken, Yeni Tembelova Köprüsü'nün de inşa çalışmaları planlandığı gibi devam ediyor.

TEMBELOVA SON SÜRAT

Gebze ilçesindeki trafik yoğunluğuna son verecek projede sıra Yeni Tembelova Köprüsü'nün yapımına geldi. Bu kapsamda Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yıkılarak yeniden inşa edilen Yeni Tembelova Köprüsü'nün ayak imalatları devam ediyor. Ayrıca güney tarafından Gençlik Caddesi bitişiğinde yeni bir dönel kavşak çalışmasının da gerçekleştiği projede kuzey ve güney yan yollar ile Yeni Kirazpınar ve Tembelova köprüleri, Büyükşehir'in gerçekleştireceği yol çalışmasıyla bağlanacak.Daha önce projenin doğu ve batı uçlarında sıfırdan inşa edilen bağlantı yolu ve köprüler tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulmuştu. Proje kapsamında yapılan tüm köprüler 2x2 şeklinde inşa ediliyor. Yeni Tembelova köprüsü tamamlandıktan sonra köprünün kuzey ve güneyindeki iki kısımda toplamda 300 metrelik yol Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilecek.

BÜYÜKŞEHİR'DEN 12 KM'LİK YOL

Proje kapsamındaki köprüler Karayolları tarafından inşa edilirken yan yol ve katılım kolları Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor. Çalışmalar kapsamında 3 bin metresi güney kesiminde, 3 bin 150 metresi kuzey kesiminde olmak üzere toplamda 6 bin 150 metre yan yol inşa ediliyor. Katılım kolları ve diğer yolları ile inşa edilen yol uzunluğu 12 kilometreyi buluyor.

OSB BÖLGESİNDE TRAFİK RAHATLIYOR

OSB'ler ile Gebze ilçe merkezi ve D-100 Karayoluna bağlantı sağlayan TEM Otoyolu üzerindeki Tembelova ve Kirazpınar köprülerinde, özellikle sabah ve akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyordu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Karayolları Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa hayata geçirdiği proje kapsamında TEM Otoyolu'na kuzey ve güneyde paralel tek yönlü yan yollar yapılıyor. Her iki yan yol arasında geçişlere izin verecek dönüş noktaları inşa ediliyor. Böylece proje tamamen bittiğinde, doğu-batı aksındaki tüm sinyalize kavşaklar ortadan kaldırılmış olacak. Projenin biten kısımlarının açıldığı yerlerde trafiğin önemli ölçüde rahatladığı görülürken bu da servis ve araç sürücülerini mutlu ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, TEM Otoyolu, Gebze, OSB, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Gebze ilçesindeki dev projede Kirazpınar köprüsü kullanıma açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gebze ilçesindeki dev projede Kirazpınar köprüsü kullanıma açıldı - Son Dakika
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