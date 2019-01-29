Gebze K@Bin, Hizmete Giriyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze- Darıca hattında projelendirilen metro hattı için çalışmalara başlamıştı. Vatandaşların proje hakkında bilgilendirilmesi için Gebze Kent Meydanına Kocaeli Bilgilendirme Noktası (K@BİN) kuruldu. K@BİN, vatandaşları simülasyon ile Metro'da şehir turuna çıkarabiliyor.

İstanbul ve Kocaeli arasında seyahat eden 1 milyondan fazla insanı taşıyacak olan Gebze-Darıca Metrosu başta olmak üzere Büyükşehir Belediyesi'nin diğer hizmetlerinin de tanıtılacağı K@BİN, 30 Ocak Çarşamba günü 12.30'da Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun da katılımıyla kamuoyuna tanıtılacak. Yüksek teknolojilinin yer aldığı K@BİN, simülasyonlar, 3D oyunlar ve görsel aktarımlarla size yerin altından seyahat etmenin ayrıcalığını yaşatacak.