Son Dakika Haberleri: Gebze K@Bin, Hizmete Giriyor

Gebze K@Bin, Hizmete Giriyor

29 dakika önce

Gebze-Darıca Metro hattı için Gebze Kent Meydanına, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan K@BİN'in tanıtımı yapılacak.

Gebze K@Bin, Hizmete Giriyor, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze- Darıca hattında projelendirilen metro hattı için çalışmalara başlamıştı. Vatandaşların proje hakkında bilgilendirilmesi için Gebze Kent Meydanına Kocaeli Bilgilendirme Noktası (K@BİN) kuruldu. K@BİN, vatandaşları simülasyon ile Metro'da şehir turuna çıkarabiliyor.

İstanbul ve Kocaeli arasında seyahat eden 1 milyondan fazla insanı taşıyacak olan Gebze-Darıca Metrosu başta olmak üzere Büyükşehir Belediyesi'nin diğer hizmetlerinin de tanıtılacağı K@BİN, 30 Ocak Çarşamba günü 12.30'da Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun da katılımıyla kamuoyuna tanıtılacak. Yüksek teknolojilinin yer aldığı K@BİN, simülasyonlar, 3D oyunlar ve görsel aktarımlarla size yerin altından seyahat etmenin ayrıcalığını yaşatacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 11:33 Kaynak: Bültenler

Darıca, Gebze, Güncel
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