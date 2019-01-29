Gebze K@Bin, Hizmete Giriyor
29 dakika önce
Gebze-Darıca Metro hattı için Gebze Kent Meydanına, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan K@BİN'in tanıtımı yapılacak.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze- Darıca hattında projelendirilen metro hattı için çalışmalara başlamıştı. Vatandaşların proje hakkında bilgilendirilmesi için Gebze Kent Meydanına Kocaeli Bilgilendirme Noktası (K@BİN) kuruldu. K@BİN, vatandaşları simülasyon ile Metro'da şehir turuna çıkarabiliyor.
İstanbul ve Kocaeli arasında seyahat eden 1 milyondan fazla insanı taşıyacak olan Gebze-Darıca Metrosu başta olmak üzere Büyükşehir Belediyesi'nin diğer hizmetlerinin de tanıtılacağı K@BİN, 30 Ocak Çarşamba günü 12.30'da Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun da katılımıyla kamuoyuna tanıtılacak. Yüksek teknolojilinin yer aldığı K@BİN, simülasyonlar, 3D oyunlar ve görsel aktarımlarla size yerin altından seyahat etmenin ayrıcalığını yaşatacak.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 11:33 Kaynak: Bültenler
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