Son Dakika Haberleri: Gebze K@bin Ziyaretçi Akınına Uğruyor

Gebze K@bin Ziyaretçi Akınına Uğruyor

1 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gebze-Darıca Metro Projesi hakkında vatandaşların bilgilendirilmesi için Gebze'de inşa edilen K@bin'i Şubat ayından bu yana 21 bin vatandaş ziyaret etti.

Gebze K@bin Ziyaretçi Akınına Uğruyor, System.String[]
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gebze- Darıca Metro Projesi hakkında vatandaşların bilgilendirilmesi için Gebze'de inşa edilen K@bin'i Şubat ayından bu yana 21 bin vatandaş ziyaret etti.

Gebze-Darıca Metro Projesi hakkında vatandaşların bilgilendirilmesi için Gebze Kent Meydanı'na kurulan Kocaeli Bilgilendirme Noktası (K@Bin) açıldığı günden bu yana vatandaşların ilgi odağı olmaya devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi projesi olan K@bin, Şubat ayından bu yana 21 bin vatandaşı ağırladı. Yüksek teknoloji ile donatılan K@bin'de Kocaeli'nin değişik yerlerinden fotoğraflanmış kareler, trafik simülasyonları, çocuk oyunları ve sanal turların yer aldığı interaktif uygulamalar, 3D oyunlar ve görsel aktarımlar sayesinde vatandaşlar yerin altından seyahat etmenin ayrıcalığını yaşıyor. Gebze-Darıca metro projesinin gelişimi ve işleyiş süreci hakkında bilgi verilen K@bin'de çocuklar için sanal turlar ve metro kullanımını öğreten çeşitli teknolojiler yer alıyor.

Açıldığı Şubat ayı itibariyle 21 bin ziyaretçi sayısına ulaşan K@bin'den vatandaşlar memnun ayrılıyor. Sivil toplum kuruluşları, okullar ve Gez-Gör grupları tarafından da yoğun olarak ziyaret ediliyor. Metro bilgilendirmesinin yanı sıra Gebze'nin gelişimi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımları hakkında da bilgi edinen vatandaşlar, hem eğitici hem de keyifli bir ortam olduğunu vurguluyor. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 01:34 Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Gebze, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türk Şirketler Elektrikli Araçlar İçin Batarya Teknolojisi Üretecek Pınar Altuğ'un Oy Kullanmaya Giderken Giydiği Tayt Olay Oldu Son Dakika! AK Parti'nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım: İmamoğlu 25 Bin Oy Önde Muharrem İnce'den Yerel Seçim Sonuçlarıyla İlgili İlk Değerlendirme Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 15:03:42. #7.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gebze K@bin Ziyaretçi Akınına Uğruyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]