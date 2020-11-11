Gebze Kaymakamı Mustafa Güler: "Ev ziyaretlerini erteleyin" - Son Dakika

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, ev ziyaretlerinin ertelenmesini istedi.

Güler, yaptığı açıklamada, koronavirüsle mücadelede ilçe halkından destek istedi.

Yetkililerin tüm ikazlarına rağmen Kovid-19 vakalarında artışın yaşandığına dikkati çeken Güler, "En çok vaka 20-40 yaş arasında görülüyor. Son zamanlarda ev ortamında ve aile arasında bulaştırma oranı hızla yükselmektedir. Virüsün yayılma hızını azaltmak için ev ziyaretlerini lütfen erteleyelim. Kalabalık ortamlardan uzak duralım. Başkalarının hayatını tehlikeye atarak vebale girmeyelim. Sevdiklerimizi korumak ve vicdan azabı çekmemek için her hal ve şartta, her ortamda maske-mesafe ve temizlik kuralına titizlikle uyalım." ifadelerini kullandı.

Hastanelerde pozitif hasta sayısının her geçen gün arttığını vurgulayan Güler, şunları kaydetti:

"Halkımızın desteğine çok ihtiyacımız var. Sağlık çalışanlarımızın fedakarca yaptığı mücadeleye biz de 'Maske-Mesafe-Temizlik' konularında konulan kurallara titizlikle uyarak destek verelim. Birlikte mücadele edersek virüsü yeneceğiz. Bize güç verin, destek olun. Siz hemşehrilerimize güveniyoruz."