Gebze Kroman Çelik İlkokulu'nda öğrencilere hayvan sevgisi aşılanıyor - Son Dakika

Gebze ilçesinde Kroman Çelik İlkokulu'ndaki öğrenciler, akvaryumdaki balıklar ile bahçedeki kulübelerde kedi ve köpekleri besleyerek hayvan sevgisini öğreniyor.

Okul Müdürü Zihni Aydın, yaptığı açıklamada, yüz yüze eğitimin devam ettiği esnada öğrencilerle çok güzel projeler hayata geçirdiklerini anlattı.

Öğrencilere hayvan sevgisi aşılamak için bahçeye kedi ve köpek kulübesi konulduğunu aktaran Aydın, "Öğrencilerimizden Zeynep Kocabaş'ın yaptığı kedi kulübesinin içerisine bir kedi yavruladı, iki yavrusu oldu. Çocuklar için çok önemli bir fırsat oldu. Bu fırsatı değerlendirerek, çocuklarımızı o kedilerle uzaktan yakından görüştürdük." diye konuştu.

Her gün kulübeye gelen bir köpeğe de baktıklarını söyleyen Aydın, "Çocuklarımızın hayvan sevgisini geliştirmek için onlara mama vermelerini sağladık." dedi.

Aydın, okulda veliler tarafından yaptırılan bir akvaryumun bulunduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Akvaryum hem yetişkinler için hem de çocuklar için bir terapi aracıdır. Bunu çok güzel şekilde kullanıyoruz. Çok hareketli çocuklarımız dahi akvaryum karşısına geldiği zaman orada sakinleşip hayvanların hareketlerini seyrederek huzur buluyor, onlara sevgi cümleleri söylüyorlar. Bahçedeki ağaçlara ve okulumuzun giriş bölümüne kuş yuvaları da konuldu. Kuşların oralara girmesiyle okulumuz şenlendi ve buralarda yumurtladılar."