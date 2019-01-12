Gebze'nin 7 Katlı Otoparkı Temel Atıma Hazırlanıyor
31 dakika önce
Gebze ilçe merkezine 7 katlı otopark inşa ederek araçların park sorununu çözmek isteyen Büyükşehir Belediyesi, temel atım için hummalı çalışmasına devam ediyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze çarşıda 7 katlı otopark inşa etmek için çalışmalara başladı. Yüklenici firma yer tesliminin ardından proje alanında kazı ve hafriyat uygulamalarını tamamlayarak temel atım için zemini hazırlamaya başladı. Gebze Kızılay Caddesi'nde yapımına başlanan otopark, toplam 14 bin 890 metrekare kullanım alanına sahip olacak. Projede kazı imalatları tamamlanırken, püskürtme beton ve zemin çivisi imalatlarına başlandı.
497 ARAÇ KAPASİTESİNDE OTOPARK
Büyükşehir Belediyesi,Gebze'nin en işlek caddelerinden biri olan Kızılay Caddesi'nde başlattığı 7 katlı otopark projesinin temel atımı için gün saymaya başladı. 3 bodrum kat, zemin ve 3 normal katın yer alacağı otopark toplamda 7 katlı olacak. 497 araç kapasiteli olarak inşa edilecek. Ayrıca araç park yerlerindeki sensörler sayesinde, otopark girişinde hangi katlarda boşlukların olduğu görülebilecek.
KATLARA ASANSÖRLE ÇIKILACAK
7/24 kamera ve güvenlik sistemiyle kontrol edilebilecek olan otoparkta, 630 ve 800 kg kapasiteli iki asansörle katlara çıkılacak. Ayrıca otoparkta yeni nesil led aydınlatmalar, yangın detektör sistemi, yangın alarm sistemi, yıldırım koruma sistemi (paratoner) ve elektrik kesintilerinde kullanılacak jeneratör sistemi gibi donanımlar bulunacak.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 12:12 Kaynak: Bültenler
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