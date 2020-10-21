Gebze'nin akıllı otoparkı vatandaşların tercihi oldu - Son Dakika

Gebze'nin akıllı otoparkı vatandaşların tercihi oldu

21.10.2020 12:53
Gebze'nin akıllı otoparkı vatandaşların tercihi oldu, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gebze'de inşa edilerek hizmete açılan Gebze Katlı Otopark'ı araç sürücülerinin tercihi oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gebze'de inşa edilerek hizmete açılan Gebze Katlı Otopark'ı araç sürücülerinin tercihi oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan Gebze Katlı Otoparkı vatandaşları ağırlamaya devam ediyor. Gebze'de 7 gün 24 saat hizmet veren ve vatandaşlar tarafından sıklıkla kullanılan otopark, akıllı özellikleriyle de ön plana çıkıyor. 57 kamera ile saniye saniye izlenen otopark, Gebze'nin merkezinde bulunuyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete alınan Gebze Katlı Otoparkı, ilçenin ilk akıllı otoparkı olma özelliğini taşıyor. Plaka okuma sistemi, elektrikli otomobil şarj ünitesi, engelli park alanı ve toplamda 57 kamera ile saniye saniye gözetlenen akıllı otopark, sağ ve solunda bulunan 2 farklı asansörle vatandaşların üst katlara bile araçlarını rahatlıkla bırakabilmesini sağlıyor.

Son teknoloji ile yapılan ve vatandaşların her katta rahatlıkla araçlarını park edeceği bir tesis haline gelen Gebze otoparkında, gün boyunca kameralar ile güvenlik sağlanıyor. UlaşımPark tarafından işletmesi sağlanan otoparkta abone sistemi de bulunuyor. Abone sistemi ile ödenen ücretler azalarak vatandaşlar daha da memnun ediliyor. Abone sistemine üye olan vatandaşlar diledikleri zaman araçları ile giriş çıkış yaparak kendi otoparkı gibi sistemden faydalanıyor.

Otoparkın Gebze merkezine yapılmasının burada yaşayan vatandaşlar için çok büyük bir nimet olduğunu belirten Çetin Kültür, "Allah yapandan, yaptırandan razı olsun. Geçen gün bunun kıymetini insanlar anladı. Dolu yağdığı zaman otopark kapasitesinin çok üzerinde araç aldı. Aracımızı koyduk. 700-800 araba burada muhafaza altına alındı. Benim aracım burada. Aylık aboneyim, büyük ihtiyacı karşıladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne yaptığı hizmetten dolayı çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Bu otopark kurulmadan önce araçlarını park edecek yer bulamadıklarını vurgulayan Mustafa Sedefoğlu ise, "Tam çarşının göbeğinde böyle büyük bir otopark ihtiyaçtı. Oldukça faydalı bir çalışma oldu. Büyükşehirimize teşekkür ediyoruz. Her katı, her tarafı pırıl pırıl bir otopark. İnşallah böyle devam eder. Gebzeliler için büyük kolaylık oldu" diye konuştu. - KOCAELİ

Gebze'nin akıllı otoparkı vatandaşların tercihi oldu
Gebze'nin akıllı otoparkı vatandaşların tercihi oldu
Gebze'nin akıllı otoparkı vatandaşların tercihi oldu
Gebze'nin akıllı otoparkı vatandaşların tercihi oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Otomobil, Kamera, Gebze, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gebze'nin akıllı otoparkı vatandaşların tercihi oldu - Son Dakika

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