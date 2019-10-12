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Gebze'nin kurtuluşu kutlandı

1 saat önce

Gebze'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. Yıldönümü 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında düzenlenen törenle kutlandı.

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Gebze'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. Yıldönümü 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında düzenlenen törenle kutlandı.


Gebze'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. Yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen törene Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Garnizon Komutanı Ramazan Uydaş, Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay, Ak Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar, Milliyetçi Hareket Partisi Gebze İlçe Başkanı Serkan Kural, Belediye Başkan Yardımcıları Sedat Çelik, Selamet Güner, Yusuf Burkut, belediye meclis üyeleri, öğrenciler, öğretmenler ve Gebzeliler katıldı.


Tören Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün Atatürk büstüne Gebze Belediyesi çelengi sunumuyla başladı. Sonrasında saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasın ardından günün anlamına ilişkin konuşma yapıldı. Programın sonunda Gebze'nin kurtuluşu koşusunda dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri madalyalarını takdim etti. - KOCAELİ

Zinnur Büyükgöz, Gebze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 03:42 Kaynak: İHA
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