Gebze'nin mahallelerine yeni parklar yapılıyor

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün talimatları doğrultusunda çocukların oyun oynayabileceği, büyüklerin spor yapıp zaman geçirebileceği 7 yeni parkın çalışmaları hızla devam ediyor.



Tepemanayır, Kirazpınar, Mimarsinan, Hürriyet, Osman Yılmaz ve Arapçeşme mahallelerinde olmak üzere toplam 7 yeni park Gebzelilerin hizmetine girecek. Arapçeşme Mahallesinde parkların yapımı tamamlanırken diğer mahalledeki parkların yapımı sürüyor.



Herşey çocuklarımız için



Hafta sonu ziyaret ettiği Arapçeşme Parkı'nda oyun onayan çocuklarla ve aileleriyle sohbet eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz; çocukların güven içerisinde oyun oynayabildiği parkların sayısını arttırmak için başlatılan çalışmaların da hız kesmeden sürdüğünü dile getirdi. Başkan Büyükgöz, "Çocuklar bizlerin yarınları ve onların en iyi şekilde yetişmeleri için Gebze Belediyesi olarak elimizden ne geliyorsa yapacağız. Onların daha güzel vakit geçirebilmeleri ve enerjilerini atabilecekleri parklar yapacağız. Ayrıca yaptığımız parklarda sadece oyun grupları bulunmuyor. Alilerinde zaman geçirecekleri oturma alanları, spor yapabilecekleri spor alanları olacak" dedi. - KOCAELİ