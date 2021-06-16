Gebze'nin Yeni Futbol Sahası Hayırlı Olsun

Spora ve sporcuya hayata geçirdiği tesisler ile büyük destekler veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze'de eski Metin Oktay Futbol Sahası'nın yerine inşa edilen futbol sahasındaki çalışmaları tamamladı. Toplamda 2 buçuk milyona mal olan futbol sahasının tüm imalatları bitirilerek vatandaşların hizmetine sunuldu.

TÜM İMALATLAR TAMAMLANDI

Projeyi hızlı bir şekilde bitiren Büyükşehir Yapı Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, tribün, zemin, halı, aydınlatma ve diğer pek çok imalatı tamamladı. Top tutucu ağların yerleştirildiği sahanın çevre korkulukları da bitirildi. Yeni futbol sahası artık Gebzeli vatandaşların hizmetine sunuldu.

AMATÖR SPOR KÜLÜPLERİNE VE VATANDAŞLARA HİZMET VERECEK

4 bin 500 metrekare alanda gerçekleşen inşaat çalışmalarında 50 çarpı 70 metre ebatlarında sentetik çim saha projesi hayata geçirildi. Çelik tribün imalatının gerçekleştirildiği modern futbol sahası, amatör spor kulüplerine ve vatandaşlara ev sahipliği yapacak. Yeni tesis, kaldırılan Metin Oktay Futbol Sahası'nın hemen yanına inşa edildi.