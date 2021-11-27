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Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde dere ıslahı çalışmalarına başlandı - Son Dakika

Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde dere ıslahı çalışmalarına başlandı

27.11.2021 12:18
Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde dere ıslahı çalışmalarına başlandı

Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) içerisinden geçen derede ıslah çalışmaları başladı.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) içerisinden geçen derede ıslah çalışmaları başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde birçok noktada yüzey sularının aktığı derelerde ıslah çalışmaları yürütülüyor.

İSU, küresel ısınmanın etkileriyle oluşan ani ve yoğun yağışlarda baskınların önüne geçebilmek için birçok projeyi hayata geçiriyor.

İl genelinde gerçekleştirilen altyapı çalışmalarında taşkın riski taşıyan bölgelerde yağmur suyu hatları ve düzenli akışı sağlamak için dere ıslah çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Bu kapsamda Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) mevkisinden geçen dere üzerinde ıslah çalışması yapılıyor.

2021 yılı yatırım programı dahilinde Çayırova ve Gebze muhtelif işi kapsamında gerçekleştirilen GOSB dere ıslah çalışmasında kazılar, grobeton ve 70 metrelik betonarme menfez imalatları tamamlandı.

Toplamda 154 metre uzunluğunda dere ıslahı yapılacak çalışmalarda ayrıca, iş kapsamında 280 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirilecek.

Gebze bölgesinde ayrıca, hala çalışmaları devam eden Balçık Deresi üzerinde toplam 1500 metre dere ıslahı ve yine Çamaşır Deresi'nde 687 metre uzunluğunda dere ıslah çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Bölgede yapılan çalışmaların tamamlanmasıyla dereler çevre ve insan sağlığına tehdit oluşturmayacak hale getirilecek.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde dere ıslahı çalışmalarına başlandı
Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde dere ıslahı çalışmalarına başlandı
Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde dere ıslahı çalışmalarına başlandı
Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde dere ıslahı çalışmalarına başlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Gebze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde dere ıslahı çalışmalarına başlandı - Son Dakika


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