Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolundaki köprü birleşim yerindeki çalışma tamamlandı - Son Dakika

Gebze-Orhangazi- İzmir otoyolundaki köprü çalışmasının tamamlandığı bildirildi.
Bursa Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Gebze-Orhangazi-İzmir ücretli otoyolunun (91+200 kilometresi) Mudanya Kavşağı İzmir istikametinde köprü birleşim noktalarında meydana gelen çökme nedeniyle 20 Aralık'ta çalışma başlatıldığı anımsatıldı.
Otoyol A.Ş. tarafından yürütülen çalışmaların tamamlandığı kaydedildi.
Kaynak: AA
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