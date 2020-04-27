Gebze OSB Başkanı Yıldırım: Ülkemizi güzel günler bekliyor - Son Dakika

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde kurulu bulanan Gebze Organize Sanayi Bölgesinde (GOSB) koronavirüsle ilgili alınan önlemlerin ardından fabrikalar üretimlerini tüm hızıyla sürdürüyor. Gebze Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Yıldırım, yaşanan süreçte iyi organize olunması durumunda Uzak Doğu yatırımlarının ve siparişlerinin Türkiye 'ye gelmesinin değerlendirilebileceğini belirterek, "Bunun organizasyonunu çok iyi yapabilmek ve gelen talepleri hızlı, çabuk, rekabet edilebilir cevaplar verebilirsek ülkemizi güzel günler bekliyor" dedi.

Türk sanayisinin kalbi olarak adlandırılan Kocaeli'de sanayi kuruluşları üretimlerini sürdürüyor. Aralarında Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarının bulunduğu Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan işletmelerde koronavirüs ile ilgili tüm önlemler alındı. İşletmeler üretimlerini sürdürüyor. GOSB Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Yıldırım, koronavirüsle ilgili tüm önlemlerin alındığını söyleyerek, "Ben GOSB'un Yönetim Kurulu Başkanıyım ve burada da iki firmam var. Otomotiv, savunma sanayi ve beyaz eşyaya farklı farklı proseslerde üretim yapıyoruz. GOSB'da 189 firmamız ve 27 bin çalışanımız var. 30 milyar dolar cirosu olan 9 milyar dolar da ihracatı olan bir organize sanayi bölgesiyiz. İşlem hacmi, ihracatıyla, üretimde katma değeri ile ön plana çıkan organize sanayi bölgesiyiz" dedi.

'KAPANAN FİRMA YOK VE KESİNTİSİZ ÜRETİM DEVAM EDİYOR'

Kesintisiz üretimin devam ettiğini belirten Vahit Yıldırım, "Bizde ilk başta biraz panikleme vardı. Geldiğimiz nokta ise yüzde 10 civarında bir düşüşümüz var. 27 bin çalışanımız 24-25 binlere düştü. İlk başta otomotiv kaynaklı 5-6 firmamız kapanmıştı ama şu anda onlarda faaliyete geçti. Şu anda OSB'de kapanan firma yok ve tüm firmalarımız faaliyette. Kesintisiz üretim devam ediyor. Maske temini, ilgili sosyal alanların dezenfeksiyon anlamında tüm önlemlerimizi aldık." diye konuştu.

'İŞÇİLERE TEST YAPILACAK'

Firmaların istediği takdirde işçilerin testten geçirilebileceğini açıklayan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Gebze Teknik Üniversitesi içerisinde laboratuvar kuruldu. Bu önemli bir proje. Birçok belirsizlik vardı. İşletmelerimiz ve çalışanlarımızla ilgili ve kimde ne vardı şeklinde herkes birbirine şüpheyle bakıyordu. En azından bu soru işareti kafamızdan silinmiş olacak. Bu dönemde talebimiz ve dileğimiz yerine geldi. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ederim. OSB'lerdeki bütün işletmeler talep ettiği taktirde çalışanlar test olacak."

'ÜLKEMİZİ GÜZEL GÜNLER BEKLİYOR'

Yıldırım sanayi kuruluşlarını iyi organize olması durumunda güzel günlerin beklediğini belirterek, şu açıklamada bulundu: