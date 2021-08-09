Gebze Oto Sanayi'nde üstyapı çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Gebze Oto Sanayi Sitesi, Gebze bölgesindeki 4 ilçede yaşayan vatandaşların araçlarını tamir ve bakım için getirdikleri yerlerden birisi olarak öne çıkıyor. Sanayi sitesinin giriş kısmındaki beton yol, yoğun kullanım ve doğal nedenlerden bozulduğu için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yenileme çalışmaları yapılıyor.

ÇALIŞMALAR KISIM KISIM GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen üstyapı çalışması, vatandaşların yolu yoğun olarak kullanması ve sanayi sitesine giriş çıkışların aksamaması için kısım kısım gerçekleştiriliyor. Çalışma kapsamında beton yolda kazı çalışması yapıldı. Kazılan kısımlara PMT, bitümlü temel asfalt, binder ve aşınma seriliyor.

ESNAF VE VATANDAŞ MEMNUN

Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği üstyapı çalışmasıyla sanayi sitesi giriş yolu daha konforlu oluyor. Çalışmalardan dolayı bölge esnafı ve vatandaşlar memnuniyetini dile getiriyor.