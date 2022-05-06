Gebze Oto Sanayi'nin alternatif girişine asfalt

Yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze bölgesinde önemli üstyapı çalışmaları gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Gebze Sanayi Kavşağından TEM'e doğru uzanan Terminal Caddesi'ne, Oto Sanayi Sitesi için alternatif olarak geçen yıl açılan 1175 Sokağın asfaltı serildi.

AŞINMA ASFALTI SERİLDİ

Gebze Oto Sanayi Sitesine alternatif bir giriş çıkış olarak Terminal Caddesi üzerinden açılan 1175 Sokağa, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından aşınma asfaltı serildi. 200 ton aşınma asfaltın serildiği sokağa geçen yıl alt tabaka malzemeleri ile asfaltları serilmişti.

OTO SANAYİYE ALTERNATİF GİRİŞ

Kocaeli'nin genelinde olduğu gibi nüfusun yoğun olarak yaşadığı Gebze ilçesinde Oto Sanayi Sitesinin ana girişinde yoğun araç kuyrukları oluşuyordu. Bu durumu dikkate alan Büyükşehir Belediyesi, Terminal Caddesinden Oto Sanayi Sitesine alternatif bir giriş çıkış oluşturmak için 1175 sokağı trafiğe açtı. Yapılan çalışma sonucunda ileriki dönemlerde ana girişte oluşan yoğun trafiği kademe kademe azalması bekleniyor.