Gebze Oto Sanayi'nin alternatif girişine asfalt - Son Dakika
Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Gebze Oto Sanayi'nin alternatif girişine asfalt

Gebze Oto Sanayi'nin alternatif girişine asfalt

06.05.2022 18:00

Gebze Oto Sanayi Sitesi'ne alternatif bir girişi için geçen yıl açılan 1175 sokağın son kat asfaltı serildi.

Yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze bölgesinde önemli üstyapı çalışmaları gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Gebze Sanayi Kavşağından TEM'e doğru uzanan Terminal Caddesi'ne, Oto Sanayi Sitesi için alternatif olarak geçen yıl açılan 1175 Sokağın asfaltı serildi.

AŞINMA ASFALTI SERİLDİ

Gebze Oto Sanayi Sitesine alternatif bir giriş çıkış olarak Terminal Caddesi üzerinden açılan 1175 Sokağa, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından aşınma asfaltı serildi. 200 ton aşınma asfaltın serildiği sokağa geçen yıl alt tabaka malzemeleri ile asfaltları serilmişti.

OTO SANAYİYE ALTERNATİF GİRİŞ

Kocaeli'nin genelinde olduğu gibi nüfusun yoğun olarak yaşadığı Gebze ilçesinde Oto Sanayi Sitesinin ana girişinde yoğun araç kuyrukları oluşuyordu. Bu durumu dikkate alan Büyükşehir Belediyesi, Terminal Caddesinden Oto Sanayi Sitesine alternatif bir giriş çıkış oluşturmak için 1175 sokağı trafiğe açtı. Yapılan çalışma sonucunda ileriki dönemlerde ana girişte oluşan yoğun trafiği kademe kademe azalması bekleniyor.

Kaynak: Bültenler
YORUMLAR
500

Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gebze Oto Sanayi'nin alternatif girişine asfalt - Son Dakika


Son Dakika
18:04 Büyük tehlike adım adım yaklaşıyor! Jesus kalırsa Fenerbahçe dağılacak
18:01 CHP'de genel başkanlık için adı geçen İmamoğlu'na bir rakip daha çıktı
18:01 WhatsApp'ı kilitleyen mesaj! Bu hatayla karşılaşanlar ne yapmalı?
17:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevcut bakanlarla son kabine toplantısını gerçekleştirdi
17:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevcut bakanlarla son kabine toplantısını gerçekleştirdi
17:26 Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'tan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Kızılaycılarla helalleşmelisiniz
17:20 Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'tan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Kızılaycılarla helalleşmelisiniz
17:22 ABD'de bir öğretmenin 13 yaşındaki öğrenciyi istismarını cinsel ilişki oyuncakları ortaya çıkardı
17:20 Fiyatlar da karşılaşma gibi dev! Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin bilet ücretleri belli oldu
17:16 ABD'de bir öğretmenin 13 yaşındaki öğrenciyi istismarını cinsel ilişki oyuncakları ortaya çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2023 18:52:33. #1.13#
SON DAKİKA: Gebze Oto Sanayi'nin alternatif girişine asfalt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement