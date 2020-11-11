Gebze Sağlık Müdürlüğünden "ilaç stok" denetimi - Son Dakika

Gebze İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, ilaç ve ecza depolarını denetleyerek kullanım süresi dolmuş veya zayi olmuş ilaçların tespitini yapıyor.

İlçe Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, denetimler neticesinde tespiti yapılarak imha edilmesi gereken ürünlerin, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzmit Atık Yakma ve Değerlendirme AŞ'ye (İZAYDAŞ) gönderildiği belirtildi.

İlaçların yetkili firma tarafından imha edildikten sonra ilgili mesul müdüre veya eczaneye bertaraf işleminin tamamlandığına dair belge gönderildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi.

"Bu belgelerin birer örneği İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne ve vergi ile ilgili işlemler de vergi dairesine düzenlenmiş dilekçe ekinde eczacı tarafından teslim edilmektedir. Bertaraf işlemi tamamlandıktan sonra ise imha edilen ilaçlara ait tutanak ve diğer belgelerin birer nüshası Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü İlaç ve Eczacılık Şubesine gönderilmektedir."