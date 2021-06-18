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Gebze Sporcu Eğitim Merkezi'nde Sona Yaklaşılıyor - Son Dakika

Gebze Sporcu Eğitim Merkezi'nde Sona Yaklaşılıyor

18.06.2021 11:05
Gebze Sporcu Eğitim Merkezi'nde Sona Yaklaşılıyor, System.String[]

Gebze ve çevresindeki ilçeler için sporun merkezi olacak olan Gebze Sporcu Eğitim Merkezi'nde (GEBZESEM), büyük bir emekle pek çok imalat tamamlandı.

Gebze ve çevresindeki ilçeler için sporun merkezi olacak olan Gebze Sporcu Eğitim Merkezi'nde (GEBZESEM), büyük bir emekle pek çok imalat tamamlandı. Ufak imalatların sürdürüldüğü projede artık sona yaklaşılıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılacak merkez, faaliyete geçtikten sonra Gebze bölgesinde yaşayan sporcuların antrenman yapacakları ve eğitim görecekleri modern bir spor tesisi olacak.

GEÇİCİ KABUL AŞAMASINA GELİNDİ

Gebze Hacı Halil Mahallesi'nde inşa edilen GEBZESEM, 15 bin 590 metrekare kapalı alana sahip bulunuyor. Proje kapsamında şuan cephe kaplamada son eklemeler yapılırken ahşap imalatların montajı gerçekleştiriliyor. Tesisinde şuan ufak tefek sıva ve boya işleri, kapı ve pencere montajlarının kontrolü, ıslak hacimlerde vitrifiye elemanlarının montajı, elektrik ve mekanik imalatların devreye alınması gibi işler yapılıyor. Çevre düzenlemelerinin de gerçekleştirildiği tesiste geçici kabul aşamasına gelindi.

TESİSE ULAŞIM KOLAY

İçerisinde birçok branşta eğitim verilebilecek şekilde inşa edilen GEBZESEM, Gebze ilçesi kadar çevre ilçelere de hizmet verecek. Gebze çarşısına yakın ve D-100 Karayolu'nun hemen yanında merkezi bir konumda bulunan sporcu eğitim merkezine, Dilovası, Darıca ve Çayırova ilçelerinde yaşayan sporcular kolay bir şekilde erişebilecek.

BİRÇOK BRANŞTA EĞİTİM VERİLECEK

Bodrum kat, alt zemin, zemin ve bir kat şeklinde yapılacak olan eğitim merkezi pek çok branşta eğitim verecek. Yapının alt zemin katı, 3 bin 752 metrekare kullanım alanına sahip. Bu bölümde fuaye, güreş salonu, judo salonu, karate ve okçuluk salonu yer alacak. Her branş için ayrı soyunma ve duş alanları bulunuyor. Antrenör odaları ve 210 kişilik seminer salonu bu katın bölümlerinden birisi olarak hizmet verecek.

ÇOCUK BAKIM ALANI

Yapının üst zemin katı ise 3 bin 730 metrekare ölçülerinde bulunuyor. Bu bölümde fuaye, jimnastik salonu, eskrim salonu, masa tenisi salonu, bayanlar fitness salonu, bayanlar plates salonu yapıldı. Her branş için soyunma ve duş alanları ile gündüz bakım ve çocuk oyun alanı ile kafeterya bulunuyor.

134 ARAÇLIK OTOPARK

Merkezin 2 bin 502 metrekarelik birinci katında da boks salonu, taekwondo salonu, rezerv spor salonu, soyunma ve duş alanları yer alıyor. Bu bölüm idari birimler toplantı odası ve 120 kişilik seyirci tribününü barındırıyor. Bodrum kat mahallerinde ise ısıtma ve soğutma sistemleri yer alıyor. Merkezde ayrıca 105'i kapalı, 29'u açık olmak üzere toplamda 134 araçlık otopark inşa edildi.

Gebze Sporcu Eğitim Merkezi'nde Sona Yaklaşılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Bodrum, Gebze, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Gebze Sporcu Eğitim Merkezi'nde Sona Yaklaşılıyor - Son Dakika


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