Gebze Stadı'nın çim halı zemini serildi - Son Dakika

Şehre birçok yeni spor alanları ve tesisleri kazandıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu tesislerin daha kullanışlı ve modern bir hale getirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Gebze Alaettin Kurt Stadı'ndaki yenileme çalışmalarına devam edenBüyükşehir Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, saha zeminine sentetik çim halı serimini gerçekleştirdi.

ÇİM HALI TAMAMLANDI

Proje çalışmaları kapsamında stadın yeni sentetik çim halısının serimi tamamlandı. Çalışmalar kapsamında saha çevresindeki koşusu pistine asfalt serilirken önümüzdeki günlerde bu kısma kaymaz tartan pist malzemesinin imalatı gerçekleştirilecek.

2 ADET AYDINLATMA DİREĞİ DİKİLDİ

Yenileme çalışması kapsamında 12 bin 700 metrekarelik alanda bulunan Alaettin Kurt Stadına 2 adet 18 metre yüksekliğinde aydınlatma direği dikildi. Stadyumdaki birçok bakım onarım işleri tamamlanırken elektrik ve aydınlatma sistemindeki çalışmalara devam ediliyor. Ayrıca stadyum toplamda 106 adet led projetör ile aydınlatılarak, gece saatlerinde de kullanılmasına olanak sağlanacak.