Üniversiteliler geliştirdikleri topraksız tarım cihazı ile evde üretim imkanı sunacak - Son Dakika
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Üniversiteliler geliştirdikleri topraksız tarım cihazı ile evde üretim imkanı sunacak

02.09.2022 11:14
Üniversiteliler geliştirdikleri topraksız tarım cihazı ile evde üretim imkanı sunacak

Gebze Teknik Üniversitesi AR-GE birimi ve sanayi iş birliği ile üretilen, mini topraksız tarım cihazı ile vatandaşlara yıl boyu mevsimden bağımsız olarak bitkileri kendi evlerinde üretme imkanı sunuluyor.

Gebze Teknik Üniversitesi AR-GE birimi ve sanayi iş birliği ile üretilen, mini topraksız tarım cihazı ile vatandaşlara yıl boyu mevsimden bağımsız olarak bitkileri kendi evlerinde üretme imkanı sunuluyor.

Ev tipi topraksız tarım cihazıyla bitkiler, pestisit, herbisit ve bitki hormonu eklenmeden sağlıklı bir şekilde üretiliyor.

Aynı zamanda proje danışmanı olan Gebze Teknik Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Bahar Yıldız Kutman tarafından formüle edilen bitki besini sayesinde bitkilerin ihtiyacı olan esansiyel mineraller sağlanarak, cihaz içinde optimal koşullarda büyütülmesi amaçlanıyor.

Optimal fotosentez ortamı sağlayan, topraksız tarım cihazı sayesinde ürünler hızlı, sağlıklı, GDO'suz ve verimli büyütülüyor.

Topraksız tarım cihazı, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda devam eden TEKNOFEST KARADENİZ'de sergileniyor.

Gebze Teknik Üniversitesi doktora öğrencisi Kübra Tutkun, AA muhabirine, cihaz içinde büyütülen bitki çeşitliliğini her geçen gün arttırdıklarını söyledi.

Mini topraksız tarım cihazı sayesinde insanların zahmetsiz şekilde evlerinde canlı bir bahçe oluşturabileceklerini anlatan Tutkun, şunları kaydetti:

"Cihazımız Türkiye'de ilk olarak, topraksız tarımın evlerde yapılmasına imkan sağlayacak şekilde dizayn edildi. Cihazımız led ışıklarla desteklenerek, fotosentezin optimal koşullarda gerçekleşmesini sağlıyor. Cihazla vatandaşlar, arzu ettikleri, tek yıllık veya çok yıllık bitkileri güvenle üretebilirler. Bu bitkilere dere otu, nane, maydanoz, fesleğen ve reyhan gibi örnekleri verebiliriz. Aynı zamanda kekik gibi yetiştirilmesi zor bitkileri de evlerinizde yetiştirebilirsiniz ve çocuklarınıza tarım ilacı değmemiş ürünlerinizi tükettirebilirsiniz."

Tutkun, bir firmayla da anlaşma sağladıklarını, seri üretime geçerek Türkiye pazarına girdiklerini ifade etti.

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Kaynak: AA

Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Üniversiteliler geliştirdikleri topraksız tarım cihazı ile evde üretim imkanı sunacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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